Spielerisch Wirtschaft lernen

Das ist das Ziel der freyspiel GmbH. Das steirische Unternehmen hat für Schulen die Brettspiele "Mintmaster" und "Businessmaster" entwickelt. Der Lernstoff wird anhand konkreter Beispiele erlernt. Die Schüler können außerdem die heimischen Unternehmen besser kennenlernen.

In der Raiffeisen Landesbank in Linz spielten gestern rund 300 Schüler aus ganz Österreich um die Titel, unter ihnen auch sechs Klassen aus Oberösterreich. Die heimischen Teilnehmer waren dabei sehr erfolgreich: Lena Pollhammer, Schülerin der HAK Ried, gewann die Einzelwertung beim Spiel Mintmaster und mit ihrer Klasse die Mintmaster-Teamwertung. In der Kategorie Businessmaster Junior siegte die HAK Schärding.

