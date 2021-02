Spielerisch die Welt der Börsen erkunden

Die Restaurants haben aufgrund des Lockdowns geschlossen, Lieferdienste sind gefragt wie nie zuvor: Davon profitiert auch das Berliner Unternehmen "Delivery Hero", zu dem unter anderem der in Österreich aktive Lieferdienst "Mjam" gehört: 2020 hat Delivery Hero seinen Umsatz auf 2,8 Milliarden Euro beinahe verdoppelt. Allerdings schreibt das Dax-Unternehmen nach wie vor Verluste. Der Entwicklung des Aktienkurses tut dies aber keinen Abbruch: Binnen eines Jahres ist dieser um 76 Prozent auf 132 Euro gestiegen.

Die Aktie von Delivery Hero ist ein Produkt von vielen, die Teilnehmer des OÖN-Börsespiels in Kooperation mit Raiffeisen Oberösterreich handeln können: 5436 Teilnehmer haben sich bereits für die Erwachsenenwertung registriert. 3265 von ihnen haben eine positive Performance.

Dazu kommen noch 1500 Teilnehmer in der Schülerwertung, 733 mit positiver Performance. Auch in der Klassenwertung wird ein Sieger gekürt: Hier führte gestern Nachmittag die 5BK der Bundeshandelsakademie und -schule Freistadt.

Es gibt auch heuer wieder eigene Wertungen in sechs oberösterreichischen Regionen. Das heißt, es werden sechs weitere Sieger ermittelt, die ebenfalls einen Preis erhalten. Die Aufteilung bei der "Regionen-Rallye" entspricht den sechs Lokalausgaben der OÖNachrichten, also Linz, Wels, Steyr, Salzkammergut, Innviertel und Mühlviertel. Das Börsespiel endet mit den Schlusskursen am 25. März.

Eine Teilnahme beim Börsespiel ist noch jederzeit möglich: Alle Informationen sind auf oon-boersespiel.at zu finden.

Dort sind auch die Preise aufgelistet: Für die Sieger der "Regionen-Rallye" gibt es Gutscheine der Kepler-Fonds KAG zu je 500 Euro.

Einen Podcast zum Thema "Die richtige Strategie beim Börsespiel":

