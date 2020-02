Spezialmaschinenbauer musste Konkurs anmelden

Über das Vermögen des Spezialmaschinenbauers TK Maschinenbau mit Sitz in Sipbachzell (Bez. Wels-Land) ist gestern, Montag, am Landesgericht Wels ein Konkursverfahren beantragt worden. Das gab der Kreditschutzverband KSV 1870 am Dienstag in einer Aussendung bekannt. Von der Pleite sind zwölf Dienstnehmer sowie rund 125 Gläubiger betroffen. Langfristig ist davon auszugehen, dass das Unternehmen geschlossen und verwertet wird.

TK Maschinenbau ist auf die Herstellung von Sondermaschinen für die Stahl und Metall verarbeitende Industrie spezialisiert. Die Herstellung und der Verkauf dieser Maschinen zum Fräsen, Sägen, Tieflochbohren und zur Schweißnahtvorbereitung ist laut KSV bis Juni des Vorjahres auch zufriedenstellend verlaufen.

Eine 2018 bestellte Sonderfräsmaschine führte jedoch zu Problemen: Sie konnte erst 2019 ausgeliefert werden und war laut Insolvenzantrag mit Mängeln behaftet. Die Käuferin verweigert die Bezahlung bisher, das sei der Grund der Liquiditätskrise. Der Kreditrahmen sei ausgeschöpft, deshalb sei das Unternehmen zahlungsunfähig.

Passiva von rund 1,6 Millionen Euro stehen Aktiva von 493.000 Euro gegenüber. Davon entfallen jedoch 383.000 Euro auf teilweise wahrscheinlich uneinbringliche Forderungen.

Laut KSV wird der Masseverwalter prüfen, ob eine zumindest kurzfristige Weiterführung möglich ist, um bestehende Aufträge noch zu finalisieren