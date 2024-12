Speicher-Batterie für Wasserkraftwerk

Rund zwei Stunden läuft das Wasserkraftwerk in Hart in der Gemeinde Rüstorf, damit der neue Batteriespeicher voll geladen wird. Wenn in der Nacht kaum Strom verbraucht wird, speichert der Energieversorger KWG hier Strom ein, wenn in der Früh die Haushalte wieder Strom brauchen, speichert er aus. Solche Rhythmen gebe es mehrmals am Tag, sagt KWG-Geschäftsführer Peter Zehetner.