Linzer Promenade: Sparkasse wird um 24 Millionen Euro generalsaniert

Prominente Adresse: Promenade 11-13 in der Linzer Innenstadt.

Seit 1892 residiert die Sparkasse in den Räumlichkeiten an der Linzer Promenade und wurde bereits einige Male umgestaltet, zuletzt 2007 als die Schalterhalle erneuert wurde. Mitte des Jahres startet der nächste Umbau: Bis Ende 2025 wird um 24 Millionen Euro generalsaniert, das Dachgeschoss wird um 1000 Quadratmeter erweitert. Im ersten Quartal 2026 sollen die 225 Mitarbeiter in das "Herzstück" der Sparkasse Oberösterreich zurückkehren.