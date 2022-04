Sparkasse Oberösterreich verdoppelte im Vorjahr Gewinn

„Unter normalen Umständen hätten wir allen Grund zur Freude. Aber die aktuellen Umstände machen 2022 für uns zu einem herausfordernden Jahr“, sagt die Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Oberösterreich. Stefanie Christina Huber, und spielt dabei auf die Verwerfungen auf den Märkten wegen des Kriegs in der Ukraine, aber auch der Inflation an.

Die Bilanz der Sparkasse 2021war jedenfalls erfreulich. Mit einem Ergebnis vor Steuern von 137,6 Millionen Euro hat sie nicht nur das Ergebnis von 2020 mehr als verdoppelt, sondern liegt auch deutlich über dem Jahr vor der Pandemie.

Die starke Gewinnsteigerung liegt zum einen daran, dass sich die Bank 2020 warm angezogen und hohe Risikovorsorgen gebildet hat, die nun aufgelöst werden konnten. Allein 22,8 Millionen Euro stammen aus diesem Bereich. Der überwiegende Teil des Zuwachses kam jedoch aus dem operativen Geschäft. Die Kunden der Sparkasse haben mehr gespart, mehr Wertpapier gekauft und nicht zuletzt mehr Kredite aufgenommen. Vor allem bei der Wohnbaufinanzierung verzeichnete das Institut ein Plus von zehn Prozent beim Neugeschäft. Allerdings räumt Vorstand Herbert Walzhofer ein, dass die Situation in diesem Bereich derzeit deutlich schwieriger wird. Wie berichtet, steigen die Eigenkapitalerfordernisse für Immobilienfinanzierung massiv, noch massiver sind allerdings die Preissteigerungen bei Grundstücken, Rohstoffen und Handwerkern. „Wir stehen unseren Kunden bei, aber es ist durchaus eine toxische Mischung, mit der wir es hier zu tun haben“, sagt Walzhofer.

Obwohl es für Sparanlagen immer noch keine Zinsen gibt, legten die Kunden um fast sechs Prozent mehr auf die Bank. Allerdings zeigt sich auch, dass die Anlage in Wertpapiere deutlich stärker genommen hat. Die betreuten Kundengelder erhöhten sich um 7,3 Prozent auf 21,07 Milliarden Euro. Das gute Ergebnis spiegelt sich auch in zwei wichtigen Kennzahlen. Die Cost-Income-Ratio (also das Verhältnis zwischen Kosten und erwirtschaftetem Ertrag) sank auf 62,1 Prozent (ein guter Wert im Vergleich zu anderen Banken). Ähnliches gilt für die harte Kernkapitalquote, die sich auf 17,48 Prozent verbesserte. Die Bilanzsumme erhöhte sich um 10,2 Prozent auf 16,4 Milliarden Euro.

20 Prozent weniger Abhebungen

Die Pandemie der vergangenen zwei Jahre habe auch das Kundenverhalten deutlich verändert. Das betreffe nicht nur die Frequenz in den Filialen (deren Zahl von 146 auch heuer wieder um zwei bis drei sinken wird), sondern auch die Bankomatbehebungen (minus 20 Prozent).

Für das laufende Jahr erwartet Risikovorstand Max Pointner zwar mehr Firmeninsolvenzen, aber die große Welle werde es nicht geben. Die Zahl der Privatinsolvenzen sei seit Jahresbeginn überraschenderweise rückläufig gewesen.