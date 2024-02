Sparkasse OÖ: Keine leichte Kost trotz Fastenzeit

Den Aschermittwoch begeht die 1849 gegründete Sparkasse Oberösterreich seit mehr als zwei Jahrzehnten mit Veranstaltungen und Gesprächsrunden zu gesellschaftlich relevanten Themen. Heuer standen unter dem Motto "Im Mittelpunkt steht der Mensch" Ethik, Nachhaltigkeit, New Work, Regionalität und (finanzielle) Gesundheit auf dem Programm. Der Podiumsdiskussion im Ars Electronica Center stellten sich unter anderem die Vorstandsdirektoren der Sparkasse Oberösterreich, Manuel Molnar, Maximilian Pointner und Martin Punzenberger, sowie Franz Harnoncourt (Geschäftsführer Oberösterreichische Gesundheitsholding), Wolfgang Reisinger (COO Tractive) und die Geschäftsführerin von she:works, Susanne Steckerl.

Was das Thema Nachhaltigkeit betrifft, setzt die Sparkasse OÖ auch bei sich selbst an: etwa mit einem Job-Rad, einer Flotte an E-Autos und E-Bikes für Dienstfahrten oder mit der Errichtung einer Nullenergiefiliale in Gallneukirchen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.