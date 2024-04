Sparkasse Oberösterreich steigerte Gewinn um 66 Prozent

Stark gestiegene Zinsen, weniger Risikovorsorgen und gute Erträge bei der Eigenveranlagung: Das sind bei der Sparkasse Oberösterreich die Hauptgründe, warum der Gewinn im Vorjahr auf eine Rekordniveau gestiegen ist. Das Ergebnis vor Steuern erhöhte sich um 66 Prozent auf 155,7 Millionen Euro. Das teilte Generaldirektorin Stefanie Christina Huber am Freitag mit.

"Wir sind sehr zufrieden. So konnte wir auch unser Eigenkapital stärken", sagte Huber. Die Kernkapitalquote kletterte von 16,6 auf 17,8 Prozent. Huber und ihre Vorstandskollegen Martin Punzenberger, Manuel Molnar und Maximilian Pointner betonten, dass man so dem Gründungsgedanken der Sparkasse nachkommen könne, indem man in der Region investiere und gemeinnützige Initiativen unterstütze.

Mit Kunden führe man angesichts gestiegener Zinsen und hoher Inflation "Einnahmen-Ausgaben-Beratungsgespräche", um deren "finanzielle Gesundheit" sicherzustellen, so Huber. Das Verhältnis der notleidenden Kredite zu den Kundenforderungen stieg im Vorjahr von 2,2 auf 2,9 Prozent. Im privaten Wohnbaubereich sind es aber nur 0,6 Prozent.

Die Spareinlagen sind 2023 um 14,3 Prozent auf 6,2 Milliarden Euro gestiegen. Kunden haben von Girokonten auf nun höher verzinste Sparprodukte umgeschichtet. Die Unternehmenskredite sanken aufgrund der Investitions-Zurückhaltung um 0,7 Prozent auf 9,6 Milliarden Euro.

Für heuer erwartet Huber ein "solides Ergebnis". Eine seriöse Prognose können man derzeit nicht abgeben. Von der Politik wünscht sie sich eine rasche Umsetzung des Wohnpaupakets und Klarheit bei den Themen Nachhaltigkeits-Vorgaben und Standortpolitik.

Autor Alexander Zens Redakteur Wirtschaft Alexander Zens