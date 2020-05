Sparkasse: „Die Nagelprobe für die Firmen kommt 2021“

Die Sparkasse Oberösterreich habe im Vorjahr genug verdient und Eigenkapital aufgebaut, um jetzt den Kunden in der Coronakrise beizustehen, sagt Vorstandschefin Stefanie Christian Huber. Die Bank hat, wie bereits berichtet, im Vorjahr das Ergebnis vor Steuern um 2,7 Prozent auf 83,8 Millionen Euro erhöht und die Kernkapitalquote von 15,6 auf 17,5 Prozent der Bilanzsumme (plus 4,2 Prozent auf 13,3 Miliarden Euro) gesteigert. Damit liegt sie besser als viele andere heimische Banken.

„Wir haben in allen Bereichen zugelegt. Von der Einlagenseite bis zum Finanzierungsvoumen“, sagt Huber im Gespräch mit den OÖNachrichten, Das betreute Finanzierungsvolumen stieg um gut vier Prozent auf 10,5 Milliarden, das betreute Kundengeld erhöhte sich um 8,06 Prozent auf 18,4 Milliarden Euro. „Mit diesem Polster konnten wir auch jenen helfen, die in dieser beispiellosen Krise Überbrückung benötigten“, sagt Huber. An Überbrückungskrediten wurden in den vergangenen Wochen insgesamt 213 Millionen Euro gewährt. Dazu wurden 2000 Raten im Gegenwert von 35 Millionen Euro gestundet.

Wie viele Kunden letztlich via Corona in die Insolvenz schlittern, lasse sich gegenwärtig nicht sagen, sagt Huber. „Hier eine konkrete Zahl zu nennen, wäre reine Spekulation. Wir haben schon jetzt darauf geachtet, dass die Eigenkapitalsituation unserer Kunden gut ist. Aber keiner kann sagen, wie lange welche Branche von der Krise betroffen ist. Wobei der Tourismus und der Einelhandel schon besonders hart getroffen wurden. Ich denke aber, dass die wahre Nagelprobe für die Firmen erst 2021 kommen wird“, sagt die Sparkassen-Chefin.

Die geplante Dividende von 8,60 Euro je Aktie werde vorerst nicht ausbezahlt. Es werde noch bis zur (auf Herbst verschobenen) Hauptversammlung gewartet, bis eine endgültige Entscheidung über den Gewinnanteil getroffen wird. Die Hauptversammlung wird dann schon von Steuerberater und Wirtschaftsprüfer Rudolf Kraus geleitet, der dem jahrelangen Aufsichtsratschef Johann Neunteufel nachgefolgt ist.

Intern will die Sparkasse den groß angelegten Umbau des Filialsystems vorantreiben. In den nächsten fünf Jahren wird die Zahl der Filialen von 162 auf 137 sinken. Davon werden 34 Selbstbedienungsstandorte. 25 Filialen werden zusammengelegt. „Wir werden dann etwas weniger Filialen haben, aber dafür dort die volle Kompetenz haben“, sagt Huber.

Voll im Zeitplan befindet sich auch der Umbau der Taubenmarkt-Arkade. die Verzögerungen durch den Corona-Shutdown habe die Baufirma wieder aufgeholt. Die geplante Wiedereröffnung zu Ostern 2021 sei realistisch.

