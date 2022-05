Sparer verlieren real heuer 6,2 Milliarden Euro

Dass die Inflationsrate höher ist als der Zinsssatz auf dem Sparbuch, ist kein neues Phänomen, sondern ließ die Werte der Sparer mit geringen Renditen in den vergangenen Jahren real weniger werden. Allerdings ist die Differenz so groß wie schon lange nicht mehr. Im März lag der Realzins bei minus 6,7 Prozent. Auf den Girokonten beläuft sich der Verlust gar auf 13,6 Milliarden Euro.

Eine ähnliche Situation hatten wir in Österreich zuletzt vor mehr als 40 Jahren. Damals waren sowohl Inflatonsrate, aber auch Nominalzins höher als jetzt. Bleibt das so, und die Entwicklung scheint darauf hinzudeuten, werden die Sparer in Österreich heuer rund 6,2 Milliarden Euro verlieren, hat die Denkfabrik Agenda Austria errechnet. Ökonomin Heike Lehner empfiehlt, bei der Geldanlage verstärkt den Kapitalmarkt in Betracht zu ziehen