Sparbuch, Sparkonto, Wertpapiere: Sparen Sie?

Spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Die Lebensweisheit unserer Eltern- und Großelterngeneration ist richtig und weitsichtig. Umsetzbar ist sie für viele allerdings nicht. Teuerung und Inflation verunmöglichen es, für schwerere Zeiten Geld zur Seite zu legen. Zinsen gab es für das hart Erarbeitete bis jetzt ohnedies kaum. Aufgrund der Nullzinsphase hatten Sparbuch und Sparkonto an Beliebtheit verloren. Nun ist das Zinsniveau wieder im Steigen begriffen, die Nachfrage ist laut einer aktuellen Studie des IMAS-Instituts wieder gegeben.

Wie stehen Sie zum Thema? Wie wichtig ist es Ihnen, Geld zur Seite zu legen? Sparen Sie? Stimmen Sie ab und diskutieren Sie mit!

