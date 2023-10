Sparbuch gefragt, jeder Dritte hat Wertpapiere: Wie Oberösterreich spart

Nachdem Sparbuch und Sparkonto aufgrund der Nullzinsphase jahrelang an Beliebtheit verloren, tragen die jüngsten Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank (EZB) zu einer verstärkten Nachfrage bei: Das ist eine der Hauptaussagen einer Studie des Imas-Instituts, die von Erste Bank und Sparkassen in Auftrag gegeben wurde. 1800 Personen wurden dafür österreichweit befragt, in Oberösterreich waren es 250.