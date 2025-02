Spar und XXXLutz unter Top-250-Händlern weltweit - Signa nicht mehr

Die Möbelkette XXXLutz überholte 23 Handelskonzerne und schaffte es auf Platz 180. Die insolvente Signa Retail Group fiel aus dem Ranking, in der letzten Rangliste des Beraters wurde sie noch auf Platz 124 geführt. Zu Signa Retail gehörten unter anderem Kika/Leiner, Galeria Karstadt Kaufhof, KaDeWe, Selfridges und Globus.

"Die Präsenz österreichischer Unternehmen im globalen Einzelhandelsranking zeigt einmal mehr, wie bedeutend der Sektor für die heimische Wirtschaft ist", kommentierte die Deloitte-Österreich-Partnerin Orsolya Hegedüs die aktuelle Rangliste in einer Aussendung. Spar und XXXLutz seien "nicht nur fest im internationalen Wettbewerb verankert", sondern würden "auch Maßstäbe für viele andere Betriebe in Österreich" setzen.

US-Handelsriesen Walmart, Amazon und Costco führen Umsatzranking an

Deloitte hat für das Ranking die Umsatzzahlen der größten Handelskonzerne weltweit aus dem Geschäftsjahr 2023 analysiert. Die globalen Top 250 Einzelhandelsunternehmen verzeichnen laut dem Berater ein Umsatzwachstum von nur 3,6 Prozent. "Wettbewerbsdruck, Konsumrückgang und politische Unsicherheiten" hätten das Wachstum im Einzelhandel "deutlich gebremst", heißt es in dem Deloitte-Bericht "Global Powers of Retailing". Die US-Handelsriesen Walmart, Amazon und Costco führen das Ranking erneut an.

Unternehmensberaterin Hegedüs sieht die Handelsbranche weltweit durch "die bestehenden Unsicherheiten" unter Druck. "Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen die Händler jetzt Anpassungsfähigkeit an den Tag legen", erklärte die Deloitte-Handelsexpertin. Vor allem die wandelnden Bedürfnisse der Konsumentinnen und Konsumenten gelte "es stetig zu beobachten und nachhaltig darauf zu reagieren".

Thema KI "nicht vernachlässigen"

Trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten dürfe die Handelsbranche nicht die Themen Künstliche Intelligenz (KI) und Nachhaltigkeit "vernachlässigen", warnt Deloitte in seinem Bericht. Sowohl die Integration neuer Technologien als auch der Fokus auf Nachhaltigkeit seien "für den Handel entscheidend, um in einem zunehmend anspruchsvollen Markt erfolgreich zu bleiben".

