Spar mit Umsatzsprung über elf Milliarden Euro

Das Salzburger Handelsunternehmen Spar mit den Bereichen Lebensmittelhandel, Sportfachhandel und Shopping-Center ist weiter auf Expansionskurs. So lag der konsolidierte Konzern-Nettoumsatz im Geschäftsjahr 2019 erstmals in der Geschichte des Familienkonzerns bei 11,15 Milliarden Euro. Das sind im Vergleich zum Jahr zuvor 4,9 Prozent mehr. Das Jahresergebnis nach Steuern kletterte auf 286 Millionen Euro (plus 9,6 Prozent). Das entspricht einer EBT-Marge von 3,2 Prozent. Das Eigenkapital sei um 220 Millionen Euro auf 2,6 Milliarden Euro aufgestockt worden. Die Spar Holding AG hat diese Zahlen am Freitag veröffentlicht.

An insgesamt 3207 Standorten in Österreich und sieben Nachbarländern beschäftigt Spar 81.000 Menschen, davon 45.700 in Österreich.

Im Geschäftsjahr 2019 investierte der Konzern 680 Millionen Euro. So soll trotz Corona-bedingter Einschränkungen in diesem Jahr ein neues Tann-Produktionswerk (Fleisch- und Wurstwaren) in Monselice bei Padua eröffnet werden. In Wels wird am Ausbau des Zentrallagers gearbeitet. Bis zum Jahr 2022 werden mehr als 100 Millionen Euro in das Projekt fließen. Dazu kommt in Oberösterreich ein Neubau in Perg und Modernisierungen der bestehenden Filialen in der PlusCity und in Braunau.

Im Kernbereich, dem Lebensmittelhandel, konnte Spar seinen Marktanteil laut eigenen Angaben von 32,1 Prozent (2018) auf 32,8 Prozent (2019) erhöhen. In den ersten fünf Monaten des Jahres stieg der Marktanteil auf 33,9 Prozent, unter anderem wegen massiven Vorratskäufen in der Coronakrise. Damit ist Spar erstmals Marktführer im heimischen Lebensmittelhandel und überholte den Rewe-Konzern mit seinen Töchtern Billa, Merkur, Penny und Adeg.

Die 237 Hervis-Sport-Filialen erzielten in sieben Ländern einen Gesamtverkaufsumsatz von 513 Millionen Euro (plus 3,2 Prozent). Seit November 2019 ist Werner Weber 2019 neuer Geschäftsführer. Zuvor hatte sich Spar wegen "unterschiedlicher Auffassungen in der Geschäftspolitik" von Alfred Eichblatt nach 22 Jahren an der Spitze von Hervis getrennt. Die 29 Einkaufszentren der SES Spar European Shopping Centers in Österreich, Italien, Slowenien, Ungarn, Tschechien und Kroatien erreichten 2019 einen Händler-Brutto-Jahresumsatz von 2,8 Milliarden Euro ( plus 2,5 Prozent).

Weichenstellung

Die Spar Holding steht wie berichtet mit Jahresende vor einer personellen Weichenstellung: Nach 31 Jahren wird Gerhard Drexel (64) altersbedingt Ende 2020 aus dem Vorstand ausscheiden und als Vorsitzender in den Aufsichtsrat des Handelskonzerns wechseln. Der langjährige Spar-Chef und -Miteigentümer übergibt den Chefsessel an Fritz Poppmeier (54), Sohn des Spar-Gründers Fritz Poppmeier.

Beim Salzburger Familienkonzern Spar ist die Nachfolge streng geregelt. Die Statuten sehen ein Alterslimit von 65 Jahren vor, die Chefs kommen immer aus den Gründerfamilien.