Spar-Konzern konnte Marktführerschaft ausbauen

Der Salzburger Handelskonzern Spar konnte seine im Coronajahr 2020 erstmals errungene Marktführerschaft in Österreich im Vorjahr deutlich ausbauen. Die Supermarktkette steigerte den Bruttoumsatz mit Lebensmitteln hierzulande 2021 im Vergleich zum Jahr davor um 3,9 Prozent auf 8,63 Milliarden Euro. Laut vorläufigen Branchenschätzungen stieg der Marktanteil von Spar von 34,6 auf 36 Prozent, Rewe (Billa, Penny) erreichte ein Plus von 0,6 Prozentpunkten auf 33,9 Prozent.

Geprägt werde das Marktumfeld derzeit von der Inflation. Im Supermarkt haben sich manche Lebensmittel zuletzt zum Teil deutlich verteuert, allein Butter um über ein Fünftel, aber auch bei Brot, Getreide, Gemüse oder Ölen und Fetten war die Teuerung zu spüren. Für den Spar-Chef Fritz Poppmeier wird der Krieg in der Ukraine über die weitere Entwicklung entscheiden.

"Der ganz große Punkt wird sein, kann der Konflikt in der Ukraine beigelegt werden. Ist das so, dann wird die Spekulationsblase bei der Energie platzen und es hätte eine irrsinnig preisdämpfende Wirkung", sagte Poppmeier. Derzeit treiben die hohen Energiepreise die Inflation an. In den nächsten Wochen werde die Teuerung auf diesem Niveau bleiben, weitere Preiserhöhungen bei einzelnen Produkten könne er daher nicht ausschließen, so Poppmeier. Die Verhandlungen mit den Lieferanten seien derzeit "sehr, sehr herausfordernd". Dass Hersteller oder Bauern erpresst oder unter Druck gesetzt würden, wie Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) mehrmals kritisierte, wies Poppmeier zurück.

Kritik übte Poppmeier am Coronamanagement der Regierung. Spar habe Masken für die Bevölkerung beschafft und selbst bezahlt und auch ein betriebliches Impf- und Testsystem aufgestellt. "Die Regierung muss die Coronakrise klar und aktiv managen", forderte der Manager.