Spar: Kein Verständnis für Bauernproteste

Vergangene Woche haben mehr als 3000 Bauern große Zentrallager des Unternehmens blockiert und vor Filialen demonstriert. Der ÖVP-Bauernbund hatte zu diesen Protesten, unter anderem gegen "chronischen Aktionitis" aufgerufen.

Die Kritik an Preisaktionen gehe "an der Wahrheit vorbei", so Spar-Steiermark-Chef Christoph Holzer in der "Kleinen Zeitung" (Donnerstag-Ausgabe). Er führt den Protest des Bauernbundes auch auf die aktuellen Landwirtschaftskammerwahlen zurück. "Aktionspreise zahlen uns nicht die Bauern, da verzichten wir auf Margen", so Holzer. Er verweist darauf, dass die Preisverhandlungen auch nicht mit den Landwirten, sondern mit den Molkereien geführt werden. Es gebe in Österreich eine Milch-Überproduktion, die ins Ausland exportiert werde, wo die Bauern eben weniger bezahlt bekommen würden.

"Jetzt scheint die Denkweise einiger Bauernvertreter zu sein, dass das, was im Ausland nicht verdient werden kann, der österreichische Konsument und Handel bezahlen soll - der Handel soll auf Margen verzichten, wird gefordert", kritisiert Holzer.