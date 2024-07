Spar ersetzt Papierpreisschilder durch elektronische

Bis Ende des Jahres sollen die digitalen Preisschilder in 200 Märten im Einsatz sein.

Der Lebensmittelhändler Spar ersetzt Papierpreisschilder zunehmend durch elektronische. Bis Jahresende sollen die Preise in über 200 Märkten digital ausgezeichnet sein, teilte Spar am Mittwoch mit. Das soll Verkäuferinnen entlasten, Papier sparen und Kunden besser über Preise, Aktionen und Produkte informieren. In den Supermarktketten von Hofer und Lidl sind elektronische Schilder inzwischen gängig, auch bei Rewe (Billa usw.) werden sie ausgerollt.

