Spannung beim OÖN-Börsespiel

Mehrmals am Tag analysiert das Börseteam der 4BK an der Handelsakademie Perg die neuesten Trends an den Wertpapiermärkten, um sein Portfolio im Wert von fiktiven 50.000 Euro zu optimieren. "Vor allem bei der Eröffnung der Börse in den USA ist es wichtig, sich rasch einen Überblick zu verschaffen und entsprechend zu handeln", sagt Marvin Staudinger. Er führt gemeinsam mit Fabian Wolfschläger die Transaktionen für das Wertpapier-Paket seiner Klasse durch.

Mit einem Kursgewinn von 8,04 Prozent rangierte die Perger Schulklasse gestern auf dem achten Platz in der Klassenwertung und damit so hoch wie kein anderes Team einer Mühlviertler Schule. Am Donnerstag war man bereits auf dem siebenten Platz gelegen. Ihr Spielkapital investierte die 4BK vor allem in Technologiewerte aus den Vereinigten Staaten. "Wir haben geschaut, welche Firmen zuletzt Kursrückgänge hatten und von denen zu erwarten ist, dass sie sich aufgrund ihrer soliden Basis bald wieder erholen könnten", sagt Wolfschläger. Ebenfalls unter den Top-20 sind die 1AHK und die 4HAK/BBS der Handelsakademie Rohrbach.

Ganz eng her geht es in der Einzelwertung der Regionen-Rallye Mühlviertel. Hier lag gestern Alexander Arnreiter (+20,44 %) an der Spitze, gefolgt von Regina Leitner (+20,11 %) sowie Jürgen Willnauer (+17,95 %) und Franz Willnauer (+17,92 %).

Der Einstieg in das OÖN-Börsespiel ist unter oon-boersespiel.at möglich. Das Spiel endet mit den Schlusskursen vom 20. März.

