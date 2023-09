Spanisch-Dolmetscher bei KTM-Prozess

Zeugen aus dem In- und Ausland, Spanisch-Dolmetscher und lange Verhandlungszeiten: Der Rechtsstreit zwischen dem Mattighofener Motorradhersteller KTM und seinem ehemaligen Vertriebspartner in Costa Rica wird derzeit am Landesgericht Ried ausgetragen. Gestern, Donnerstag, wurde von 13.30 bis 20 Uhr verhandelt, heute ist der Prozess von 9 bis 20 Uhr anberaumt, wie Gerichtssprecherin Claudia Hubauer erklärte. Wie berichtet, wirft die Firma "Made in Austria" (MiA) aus Costa Rica KTM vor, die