Späte Lehre für Maturanten und Studienabbrecher

180 sogenannte Trainees gibt es in elf Berufen. Wirtschaftskammer-Präsidentin Doris Hummer berichtete gestern in einem Mediengespräch, es gelinge hier viele junge Menschen in technische Ausbildungen zu bringen.

Das Modell – inzwischen auch in Wien, Salzburg und Vorarlberg umgesetzt – wird ab Herbst 2022 österreichweit ausgerollt, kündigte Ministerin Margarethe Schramböck an. Die WK rechnet mit einem großen Potenzial: Langfristig sollen 18.000 Jugendliche jährlich – Zielgruppe sind Maturanten und Studienabbrecher – zu dem Abschluss kommen, der einer HTL- oder HAK-Matura gleichgestellt wird.