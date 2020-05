Spängler Bank: "Kleines Boot ist leichter zu wenden"

In der Corona-Krise sei dies ein Vorteil gegenüber größeren Banken.

Die auf Privatvermögen und Familienunternehmen spezialisierte Bank habe ein "erfolgreiches Jahr 2019" hinter sich, sagt Zenz. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EGT) stieg um 24 Prozent auf 7,6 Millionen Euro. Das Betriebsergebnis ging um 18,9 Prozent auf 5,8 Millionen Euro zurück. Dies sei auf einen Einmalaufwand beim Personal zurückzuführen. "Wir haben Pensionsrückstellungen neu bewertet", sagt Zenz.

Die Zahl der Mitarbeiter blieb stabil bei 262 (im Vorjahr 261). Die Bank hat Standorte in Salzburg, Wien, Graz, Linz, Kitzbühel und Zell am See. Oberösterreich steuere 14 Prozent des gesamten Geschäftsvolumens bei, sagt Regionalleiter Johann Penzenstadler. Spängler ist im Einlagen-, Kredit- und Wertpapiergeschäft tätig.

"Renaissance der Nähe"

Durch die Krise werde die Digitalisierung der Bankenbranche beschleunigt, es gebe aber auch eine "Renaissance der Nähe", betont Vorstandssprecher Zenz. " Kunden sehnen sich nach persönlicher Beratung." Mit der vor zwei Jahren gestarteten Online-Vermögensverwaltung sei man "sehr zufrieden". Im ersten Quartal gab es fünf Mal so viele Abschlüsse wie im Vorjahreszeitraum. Die Mindestanlagesumme beträgt 30.000 Euro.

Für das heurige Jahr erwartet Zenz "große Herausforderungen" für die 1828 gegründete Bank. Wie sich Corona auswirke, hänge von Dauer und Intensität der Krise und staatlichen Maßnahmen ab. (rom)