SP-nahe Postenbesetzung bei Wohnbauträger

Die gemeinnützige "Baureform Wohnstätte" bekommt eine neue kaufmännische Chefin: Karin Weilguny wechselt von der Linz AG zu dem SP-nahen Wohnbauträger. Der Baureform-Aufsichtsrat hat sie nominiert und schlägt die 59-Jährige der Generalversammlung heute, Dienstag, zur Wahl in den Vorstand vor.

Weilguny war auch für ein hohes politisches Amt im Gespräch: Der Linzer SP-Bürgermeister Klaus Luger forcierte im Juni 2016 Alois Stöger als SP-Landeschef und Weilguny als Soziallandesrätin. Das Rennen machte damals allerdings Birgit Gerstorfer.

Weilguny leitet derzeit den Bereich Bestattung und Friedhöfe der Linz AG und folgt bei der Baureform auf Uwe Deutschbauer, der, wie berichtet, zum Stadtamtsdirektor von Leonding bestellt wurde. Technischer Vorstand bleibt Roland Hattinger.

Die Baureform zählt mit rund 10.200 Verwaltungseinheiten (davon etwa 6500 Wohnungen), 23.000 Mitgliedern und 28 Mitarbeitern zu den mittelgroßen Gemeinnützigen in Oberösterreich. Die Genossenschaft mit Sitz in Linz steht traditionell der Sozialdemokratie nahe.

In den vergangenen Jahren ist der Einfluss der Linz AG mit dem ehemaligen SP-Landesparteichef Erich Haider an der Spitze gewachsen. Deren Vorstandsdirektorin Jutta Rinner hat im April 2018 den Baureform-Aufsichtsratsvorsitz vom langjährigen SP-Klubobmann Karl Frais übernommen, der die Erhöhung des Frauenanteils in den Gremien vorangetrieben hatte.

Auch Weilguny kam vor zwei Jahren in den Aufsichtsrat, von dem sie nun in den Vorstand wechselt. Zu einer Erbpacht der Linz AG dürfe die Baureform aber nicht werden, sagen manche Sozialdemokraten in Oberösterreich.

Dementsprechend soll Weilguny im Aufsichtsrat von Andrea Heimberger ersetzt werden. Sie ist Direktor-Stellvertreterin der Arbeiterkammer (AK) und eine Vertraute von AK-Präsident Johann Kalliauer.

Artikel von Alexander Zens Redakteur Politik a.zens@nachrichten.at