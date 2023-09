Sonnenstrom: Energie AG macht mit WSG für Mieter gemeinsame Sache

Gemeinsam werden 13 Photovoltaik (PV)-Anlagen in Oberösterreich umgesetzt. Insgesamt entspricht die Gesamtleistung dem Jahresstromverbrauch von 93 durchschnittlichen Haushalten. Kürzlich wurden die ersten beiden Photovoltaikanlagen auf Mietshäusern in Eggelsberg (Bezirk Braunau) und Steinbach am Ziehberg (Bezirk Kirchdorf im Traunviertel) in Betrieb genommen. Strompreis auf 20 Jahre fix In den kommenden Monaten folgen weitere PV-Anlagen in Baumgartenberg und Grein (Bezirk Perg), Neumarkt am