Sonderabschreibung bei der voestalpine

Der Stahlkonzern voestalpine muss im laufenden Geschäftsjahr 2020/21 rund 200 Millionen Euro zusätzlich abschreiben. Das wurde heute, Donnerstag, per ad-hoc-Mitteilung bekannt gegeben. Vor allem bei den Werken in Corpus Christi (Texas) und in Kindberg (Steiermark) habe es „Wertminderung von Vermögenswerten“ gegeben, heißt es. Der Vorstand geht jetzt von einer Bandbreite beim Ebitda (Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen) von 800 Millionen bis einer Milliarde Euro aus, vorbehaltlich eines weiteren Lockdowns.

In Texas werden jährlich rund zwei Millionen Tonnen Eisenschwamm (HBI) als Vormaterial für die Stahlproduktion hergestellt. Das HBI-Werk ist laut Unternehmensangaben seit 2019 von den hohen Eisenerzpreisen und den niedrigen Schrottpreisen besonders stark betroffen. Der globale Eisenerzpreis werde vor allem von der steigenden Nachfrage aus China beeinflusst, während sich im Rest der Welt der Schrottpreis auf niedrigem Niveau bewege. Diese Entkoppelung führe zu bisher nicht gekannten Preisrelationen von Eisenerz und Schrott und wirke sich damit auf die HBI-Nachfrage bzw. -Preise aus. Außerplanmäßige Abschreibungen für das HBI-Werk wurden bereits im Geschäftsjahr 2019/20 vorgenommen.

Das Werk in Kindberg ist von den 2018 eingeführten US-Zöllen auf europäische Stahl- und Aluminiumprodukte betroffen.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. voestalpine Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.