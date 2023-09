Sommer-Buchungen bei TUI fast so hoch wie vor Coronakrise

Für das Sommerprogramm zählte das Unternehmen mit 13,7 Millionen Buchungen fünf Prozent mehr als im Vorjahr und fast so viele wie vor der Corona-Krise, wie TUI am Dienstag mitteilte. Die Durchschnittspreise seien acht Prozent höher als im Vorjahr und lägen 27 Prozent über dem Sommer 2019, der letzten Hochsaison vor Ausbruch der Corona-Pandemie.

"Aufgrund der gestiegenen Nachfrage wird die Saison insbesondere in Griechenland und der Türkei verlängert", bekräftigte TUI. In dem bis Ende September laufenden Geschäftsjahr will der Konzern aus Hannover das operative Vorjahresergebnis von gut 400 Millionen Euro deutlich steigern. Die Jahresbilanz wird am 6. Dezember veröffentlicht. Auch für das kommende Geschäftsjahr hat TUI positive Vorzeichen ausgemacht. "Wir freuen uns, dass die positive Dynamik auch für das Winterprogramm 2023/24 bei gleichzeitig höheren Preisen anhält." Das Programm sei erweitert worden, die Buchungen lägen um 15 Prozent über der Wintersaison des Vorjahres bei vier Prozent höheren Preise.

