So wollen die Bundesbahnen aus der Krise fahren

80 bis 90 Prozent weniger Personen, ein Viertel weniger Güter – die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) sind wirtschaftlich am Abstellgleis.

Es fahren zwar nur 20 Prozent weniger Züge als normal. Doch statt durchschnittlich 250 bis 300 Menschen werden derzeit "vier bis sechs" pro Zug befördert, sagte ÖBB-Vorstandsvorsitzender Andreas Matthä am Freitag bei einer Telefonkonferenz, die eigentlich der Bilanzpräsentation hätte dienen sollen.

Thema war vielmehr, wie die Staatsbahnen wieder aus der Krise fahren können. Es soll ein Paket aus Kurzarbeit, Nachverhandlungen von Verträgen, Förderungen für den Güterverkehr (der zu wenig Einbußen für den Covid-19-Fonds hat), internem Abbau von Zeitguthaben und im Herbst Teilhabe an einem Konjunkturpaket geben, skizzierte Matthä seinen Plan. "Wenn die Verkehrsverbünde wollen, dass wir leere Busse und Züge fahren, wird wer dafür zahlen müssen", sagte Matthä.

Mehr Investitionen als geplant?

Darüber hinaus hofft er auf zusätzliche Investitionsfreigaben seitens der Politik für die ÖBB, die über die im Rahmenplan vorgesehenen 2,4 Milliarden Euro für 2020 hinausgehen. Das schaffe hohe regionale Wertschöpfung und Arbeitsplätze, sei ein wesentlicher Beitrag zum Klimaschutz und verhindere eine Rückverlagerung des Verkehrs auf die Straße, vor dem er eindringlich warnte.

In drei Tagen könnten die Österreichischen Bundesbahnen vom derzeit minimalen Personenverkehr wieder in den Vollbetrieb zurückkehren. "Wenn wir am Donnerstag die Info bekommen, starten wir am Montag um null Uhr", so Matthä. Wann das sein wird, konnte die ÖBB-Führung freilich noch nicht sagen. Zwei wichtige Wegmarkierungen seien "Ende April die Aufhebung der Ausgangsbeschränkung und dann die Schulen im Vollbetrieb", sagte Matthä. Dann würden viele auch nicht mehr im Homeoffice arbeiten und wieder mit Öffis zum Arbeitsplatz pendeln.

Der internationale Fernverkehr werde wegen der Pandemie-Einschränkungen in Europa noch einige Wochen bis zum Normalbetrieb brauchen. Derzeit fahren die ÖBB nur Deutschland und Budapest an. Fast alle Passagiere tragen momentan (freiwillig) Schutzmasken, es sei "ein sehr faires Miteinander".

Sorgenfall Güterverkehr

Die ÖBB bilanzierten im abgelaufenen Geschäftsjahr mit 168,5 Millionen Euro Gewinn vor Steuern (2018: 168,1 Millionen Euro). Der Umsatz stieg um ein Prozent auf 4,4 Milliarden Euro. Die Eintrübung der Konjunktur im vergangenen Jahr machte sich im Ergebnis der Güterverkehrstochter Rail Cargo stark bemerkbar. Auch das Niederfahren der Linzer Voest-Hochöfen habe große Auswirkungen gehabt (weniger Kohle, Erz, Stahl- und Auto-Transport). Das Ergebnis sackte von 23,5 auf 5,1 Millionen Euro ab. Dennoch seien die ÖBB in Europa eine der wenigen Güterbahnen, die 2019 ein positives Ergebnis geschrieben haben.

Aktuell in der Covid-Krise verzeichnen die ÖBB lediglich in einem Segment Zuwächse im Güterverkehr: bei Konsumgütern wie Nudeln, Salz, Toilettenpapier und auch bei Desinfektionsalkohol. An den Staatsgrenzen habe man im Gegensatz zu den Lkw-Kolonnen keine Staus gehabt.

Mit 477 Millionen Fahrgästen bei Bahn und Bus erreichte die Staatsbahn einen Höchststand. Zum Ausblick 2020 scherzte der ÖBB-Chef: "Hoch gewinnen werden wir das Spiel heuer nicht mehr."

Erstmals mehr ASVGler

Zum ersten Mal gab es 2019 bei den ÖBB weniger Bundesbahn-Beamte als ASVG-Versicherte – ein personeller Wendepunkt. Mehr als 16.000 Mitarbeiter waren über 50 Jahre. Das Unternehmen rekrutierte 3700 neue Mitarbeiter, davon 564 Lehrlinge. "Wir hoffen, nach dieser Vollbremsung wieder zum Konjunkturmotor zu werden und suchen auch jetzt auf Hochtouren neue Leute", so Finanzvorstand Arnold Schiefer. (uru)

