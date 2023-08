So uneinheitlich ist die Welt der Metallbetriebe

Der Technologiewechsel in der Stahlindustrie beschert Anlagenbauern wie Primetals volle Auftragsbücher.

Vor der heurigen Herbstlohnrunde zeigen Branchenvertreter, wie unterschiedlich die Lage in den einzelnen Sparten ist – obwohl alle zur metalltechnischen Industrie gehören. Das wurde beim Branchentalk der Sparte Industrie der Wirtschaftskammer mit den OÖNachrichten deutlich. Mehr als 300 Betriebe mit fast 40.000 Beschäftigten gehören in diesen Bereich, damit stellen sie die größte Industriebranche in Oberösterreich dar.