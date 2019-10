So sieht das Standort-Budget aus

Die Detailplanung für das sogenannte Standort-Ressort sieht vor, dass der größte Brocken wieder in die Forschungsförderung geht. "Nichts trägt so nachhaltig zur erfolgreichen Entwicklung des Standortes Oberösterreich bei wie Innovation", sagte Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner am Donnerstag bei der Präsentation seines ersten Doppelbudgets für die Jahre 2020 und 2021. Es wird in den Landtagssitzungen Anfang Dezember beschlossen und beträgt laut Voranschlag 610 Millionen Euro (von rund 6,8 Milliarden Gesamtbudget; 302,4 Millionen für 2020, 307,6 Millionen für 2021).

Die Schwerpunktthemen dabei seien die Digitalisierung, der demografische Wandel, Klimaschutz und Energiefrage bzw. Mobilität, sagte Achleitner.

Fast ein Drittel des Standortbudgets ist für Forschung und Entwicklung reserviert (182,33 Millionen Euro für beide Jahre). Die Fachhochschule OÖ bekommt 45 bis 120 neue Studienplätze in Wels und Steyr, wofür 54,3 Millionen Euro im Landesbudget vorgesehen sind. Der Posten "Klimaschutz und Energie" ist nur mit 22,25 Millionen Euro budgetiert. Die aktive Arbeitsmarktpolitik (Pakt für Arbeit und Qualifizierung) schlägt mit 170 Millionen Euro zu Buche. Der Glasfaserausbau wird von 2018 bis 2021 mit 343 Millionen Euro an öffentlichen Mitteln gefördert. Das löse 550 Millionen Euro Investitionen aus.

Artikel von Ulrike Rubasch Redakteurin Wirtschaft u.rubasch@nachrichten.at