So könnte Österreich vom russischen Gas unabhängig werden

Im ersten Jahr des Krieges gegen die Ukraine hat die türkis-grüne Regierung der Sicherung der Versorgung mit Gas alles untergeordnet. Was gelungen sei, sagt Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) mit dem Hinweis auf die Speicher, die auch nach der Heizsaison zu 67 Prozent gefüllt seien. Auch die Preise seien deutlich gesunken. Wobei in Österreich heuer im März der Anteil an russischem Gas mit 78 Prozent wieder fast so hoch war wie vor Kriegsausbruch.

Jetzt gehe es aus strategischen und sicherheitspolitischen Gründen um den "Ausstieg aus dem russischen Erdgas", der bis 2027 erreicht werden solle. Im Auftrag von Gewessler haben die beiden Energieexperten Ex-E-Control-Vorstand Walter Boltz und Ex-OMV-Chef Gerhard Roiss vier Vorschläge dazu erarbeitet.

Einspeicherung: Schon jetzt müssen die Energieversorger neben dem Bund für den Ernstfall Gasreserven anlegen. Künftig sollen die Unternehmen zum Anlegen eines Polsters aus nicht-russischem Erdgas verpflichtet werden. Für allfällige Mehrkosten durch Förderung und Transport sei eine staatliche Unterstützung denkbar.

Schon jetzt müssen die Energieversorger neben dem Bund für den Ernstfall Gasreserven anlegen. Künftig sollen die Unternehmen zum Anlegen eines Polsters aus nicht-russischem Erdgas verpflichtet werden. Für allfällige Mehrkosten durch Förderung und Transport sei eine staatliche Unterstützung denkbar. Transport: Vor allem Gasmengen der OMV aus Norwegen und Rumänien sollen für die Nutzung in Österreich gesichert werden. Eine von der Regierung beauftragte Gesellschaft soll die Buchung der Transportkapazitäten aus dem Norden und dem Süden übernehmen. Notwendig dafür sei auch der Ausbau der Pipeline aus Deutschland.

Vor allem Gasmengen der OMV aus Norwegen und Rumänien sollen für die Nutzung in Österreich gesichert werden. Eine von der Regierung beauftragte Gesellschaft soll die Buchung der Transportkapazitäten aus dem Norden und dem Süden übernehmen. Notwendig dafür sei auch der Ausbau der Pipeline aus Deutschland. Gasgeschäft an die Öbag: Um Versorgungssicherheit über Gewinn zu stellen, schlagen die Experten vor, das Gasgeschäft der OMV (ausgenommen die Gazprom-Verträge) einschließlich 200 dafür hochqualifizierte Mitarbeiter zeitlich befristet in das Eigentum der Staatsholding Öbag zu übertragen. Damit hätte der Staat Einfluss auf die Beschaffung des in Österreich verkauften Erdgases.

Um Versorgungssicherheit über Gewinn zu stellen, schlagen die Experten vor, das Gasgeschäft der OMV (ausgenommen die Gazprom-Verträge) einschließlich 200 dafür hochqualifizierte Mitarbeiter zeitlich befristet in das Eigentum der Staatsholding Öbag zu übertragen. Damit hätte der Staat Einfluss auf die Beschaffung des in Österreich verkauften Erdgases. Erneuerbare Energien: Neben der Diversifizierung der Gasversorgung raten die Experten zur Erhöhung der Produktion von erneuerbarer Energie in Österreich, besonders der Biogasproduktion. Gewessler will in den kommenden Wochen mit allen Beteiligten Gespräche führen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Lucian Mayringer Redakteur Innenpolitik Lucian Mayringer