"Es geht so richtig rund in der Branche. Wir erleben eine extreme Nachfrage nach Pelletsheizungen", sagt Ferdinand Tischler, Geschäftsführer von ETA Heiztechnik in Hofkirchen/T. Die hohen Preise für Heizöl und Erdgas inklusive der Versorgungsunsicherheit durch den Ukraine-Krieg würden jetzt sogar bisherige Gas-Heizungs-Haushalte in Massen zu den Messeständen der Biomasse-Heizungsanbieter treiben. Die attraktive Fördersituation veranlasst viele, sich für eine Biomasseheizung zu interessieren.