Das Pro Kaufland ist eine Institution in der Linzer Handelslandschaft. Der Visionär Gerhard Weiß hat das Einkaufszentrum in den 1970ern gegründet und lange Zeit erfolgreich geführt. 2019 hat er das damals bereits in die Jahre gekommene Einkaufszentrum an die Wiener Immobilienfirma Rutter verkauft. Die Rutter-Gruppe hat nicht nur die Immobilie, sondern auch den operativen Betrieb selbst übernommen. Damit ist mit Jänner 2022 aber Schluss.