Auch wenn gestern in vielen Bereichen die Corona-Verordnungen gelockert wurden, herrscht längst nicht in jeder Branche Aufbruchsstimmung. "Für Messen, die hauptsächlich in Hallen veranstaltet werden, ist eine Umsetzung nach wie vor unmöglich", sagt Peter Lindpointner. Der Geschäftsführer von Messen CMW in Innerschwand am Mondsee und Vorstand der privat geführten Messeveranstalter in Österreich kritisiert vor allem die 20-Quadratmeter-Regel pro Besucher.