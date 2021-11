Bisher war der weltweite Smartphone-Markt ein Fall für zwei: Samsung aus Südkorea und Apple aus den USA rittern seit Jahren um die Spitzenposition. Doch nun schickt sich ein chinesisches Unternehmen an, den Branchengrößen die Suppe zu versalzen. Xiaomi, 2010 in Peking gegründet, mischt den Handymarkt auf (siehe Grafik) – und hat ambitionierte Pläne: "In drei Jahren wollen wir die Nummer eins sein", sagt Kurt Manninger, Geschäftsführer von Xiaomi in Österreich. Zuversichtlich stimmt den