Smartphone und YouTube sind als digitale Bildung viel zu wenig

Seit 25 Jahren kann man in Österreich den so genannten Europäischen Computerführerschein machen (ECDL), der Grundkenntnisse in Programmen wie Word, Excel oder PowerPoint bestätigt. Weil in 700 Schulen und etlichen Unternehmen diese digitale Bildung auch über diese Schiene forciert wird, liegt Österreich im internationalen Vergleich auf Platz 4 nach Italien, Frankreich und Singapur, sogar in absoluten Zahlen. 23.480 Kandidaten haben sich in Österreich im Vorjahr zur Prüfung angemeldet. 790.000 Menschen haben in Österreich bisher den Computerführerschein gemacht.

Doch es bräuchte viel mehr digitales Wissen, insbesondere für die Wettbewerbsfähigkeit des Hochlohnlandes Österreich, sagte Wilfried Seyruck, Präsident der Österreichischen Computergesellschaft (OCG), bei einer Veranstaltung in Linz. Vor allem bei Älteren sei viel Luft nach oben. Aber auch viele junge Menschen "glauben, wenn sie ihr Smartphone benützen und gut in Social Media sind, reicht das. Doch selbst ein Universitätsabschluss in Buchhaltung ist ohne IT-Kenntnisse nichts wert in der Praxis", sagte Damien O-Sullivan, Geschäftsführer der ICDL-Stiftung, der zum Jubiläum aus Dublin angereist war. Diese Stiftung organisiert die Vergabe der Informatik-Zertifikate, die international einheitlich sind. Außerhalb Europas heißt der Computerführerschein ICDL. Im ECDL gibt es sieben Standardmodule. Künftig kommen zusätzliche Module wie Remote Working, Online-Zusammenarbeit, Cybersecurity, Künstliche Intelligenz oder Robotic dazu. Dann wird auch bei uns die Bezeichnung ICDL verwendet werden. Ab Herbst wird in allen Schulen der 5. bis 8. Schulstufe für die Zehn- bis 14-Jährigen das neue Pflichtfach Digitale Grundbildung mit einer Stunde je Woche eingeführt. Bisher gab es höchstens eine unverbindliche Übung. Damit sollen die IT-Fähigkeiten in der Bevölkerung ausgebaut werden. Die EU will, dass 80 Prozent aller Bürger digital kompetent sind. Derzeit sind es nur 56 Prozent. Ein weiteres Ziel der EU ist es, dass 20 Prozent der Studierenden in digital orientierten Jobs arbeiten können. Derzeit sind es acht Prozent. Insofern begrüßt O’Sullivan die Einführung des Pflichtfaches, denn "das bereitet die Jungen auf digitale Arbeitsplätze vor und macht insbesondere Mädchen offener für technische Ausbildungen."