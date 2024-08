Smart, grün: Kärcher und die Zukunft der Reinigung

Die Bekanntheit des deutschen Traditionsunternehmens Kärcher zeigt sich auch an einem Blick in den Duden: Dort wird "kärchern" als Synonym für das Reinigen mit Hochdruck verwendet. Kärcher wurde 1935 von Alfred Kärcher gegründet, anfänglich wurden etwa Geräte für das Enteisen der Tragflächen von Flugzeugen hergestellt. Heute ist man mit 160 Gesellschaften in 82 Ländern weltweit präsent. Der Umsatz lag 2023 bei 3,3 Milliarden Euro, ein Plus von 4,2 Prozent.