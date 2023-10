Skifahren im Salzkammergut: "Ohne Beschneiung funktioniert es nicht"

In weniger als zwei Monaten steht der Start der Wintersaison bevor, auch die oberösterreichische Seilbahnholding sehnt den Schnee herbei. Die abgelaufene Sommersaison verlief durchaus erfolgreich: 500.000 Gäste, darunter auch Touristen aus Asien oder dem arabischen Raum, zog es zu den Bergbahnen rund um den Dachstein.

Die Region schließt sich nun unter der neuen Marke "Bergbahnen Dachstein Salzkammergut" zusammen. Umfasst sind die Gebiete Dachstein Krippenstein, Feuerkogel, Grünberg und auch die Bergbahnen Dachstein West mit den Salzburger Skigebiete Rußbach und Annaberg. Rupert Schiefer, Vorstand der Dachstein Tourismus AG und Geschäftsführer der oberösterreichischen Seilbahnholding erhofft sich dadurch eine bessere internationale Präsenz.

Für die kommende Saison rechnet Schiefer mit knapp 600.000 Gästen, der Wintertourismus mache 55 Prozent des Geschäfts aus. "Wir sind bemüht, trotz der Inflation, unsere Mehrkosten bei den Energiepreisen und vielem mehr den Preis für unsere Tageskarte nur moderat anzuheben", sagt der Chef der Seilbahnholding.

Eine Tageskarte für das Skigebiet Dachstein West wird im Online-Verkauf 59,50 Euro kosten, an der Kassa vor Ort 64 Euro.

Eine Saisonkarte ist im Vorverkauf (noch bis 31. Oktober) um 499 Euro zu haben.

Wer 365 Tage lang in der Dachstein-Salzkammergut-Region unterwegs sein will, kann um 599 Euro das "Natürlich 365 Tage"-Ticket erwerben.

Dass das Online-Geschäft forciert wird, liegt auch daran, dass es beim Kassenpersonal Engpässe gibt. In den anderen Bereichen gebe es heuer aber genug Personal, sagt Schiefer. Bei den Bergbahnen Dachstein Salzkammergut sind rund 300 Mitarbeiter beschäftigt, 80 Prozent davon in Ganzjahresstellen.

Schneekanonen und Gastro-Angebot

Der Klimawandel macht das Skivergnügen zusehends unsicherer. "Ein Skigebiet ohne Beschneiung funktioniert nicht", sagt Schiefer. In den vergangenen vier Jahren wurden rund 20 Millionen Euro in Beschneiungsanlagen investiert, um den Saisonstart am 8. Dezember zu ermöglichen. 90 Prozent des Gebiets können beschneit werden, das biete "Schneesicherheit". Mithilfe von Technologie, zum Beispiel Schneehöhenmessungen bei Pistengeräten, sollen die Pisten effizient beschneit werden.

Auch das Angebot vom Family Park in Dachstein West wurde ausgebaut, Tourengehen, Schneeschuhwandern oder Rodeln werden immer beliebter. Investieren werden die Bergbahnen notgedrungen auch in die Gastronomie, kündigt Schiefer an. Um das Angebot für die Gäste sicherzustellen, werde es am Krippenstein zwei Gastrobetriebe geben. Auf der Speisekarte sollen auch internationale und vegane Gerichte zu finden sein.

