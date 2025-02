Ski-WM 2013: "Ein wirtschaftlicher Turbo" für die Region Schladming

SCHLADMING,AUSTRIA,11.JAN.22 - ALPINE SKIING - FIS World Cup, slalom, ladies. Image shows insideview of the Planai Stadium. Photo: GEPA pictures/ David Geieregger

Vor Sportgroßveranstaltungen wie zur Zeit etwa der laufenden Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm gibt es immer wieder Diskussionen darüber, ob sich die Organisation solcher Events wirklich lohnt. Eine heute präsentierte Studie zeigt die Ergebnisse und wirtschaftlichen Auswirkungen für die Alpine Ski-WM 2013: demnach war die WM für die steirische Tourismusregion Schladming-Dachstein und die Planai der Startschuss für eine enorm positive Entwicklung. Der wirtschaftliche Impuls durch den Tourismus lag damals bei 731 Millionen Euro, heute sind es 1,27 Milliarden Euro. Das entspricht einer Steigerung von mehr als 70 Prozent. Außerdem floss in den Folgejahren für jeden aus öffentlichen Mitteln in die Ski-WM investierten Euro mit 1,95 Euro fast das Doppelte an Einnahmen in die Gebietskörperschaften zurück, so die Wertschöpfungsstudie des Wiener Exonomixs Instituts.

“Die Ski-WM 2013 war ein entscheidender Motor für die Entwicklung unserer Region. Seither hat sich der wirtschaftliche Impuls durch den Tourismus unglaublich gesteigert” sagte Andreas Keinprecht, Vorsitzender der Tourismusregion Schladming-Dachstein, bei der Präsentation. “In den Jahren um die WM lag die touristische Wertschöpfung bei rund 350 Millionen Euro, heute liegen wir bei 592 Millionen. Konkret konnte also eine zusätzliche jährliche Wertschöpfung von mehr als 240 Millionen Euro für die Region Schladming-Dachstein generiert werden - ein klares Zeichen für die nachhaltige Wirkung dieses Großereignisses.”

Studie belegt den Mehrwert der Ski-WM in klaren Zahlen

Laut offiziellen Zahlen belaufen sich die Gesamtinvestitionen der Ski-WM auf rund 415,78 Millionen Euro, davon 247,75 Millionen aus öffentlichen Mitteln. Für den Steuerzahler hat sich dieser Einsatz laut Studie rentiert. “Jeder Euro, den die öffentliche Hand rund um die Ski-WM investiert hat, brachte in den folgenden Jahren 1,95 Euro an Mehreinnahmen aus dem Tourismus für die Gebietskörperschaften. Der Mehrwert lässt sich also ganz klar in Zahlen ausdrücken“, betonte Studienautor Florian Schwillinsky vom Wiener Economixs Institut.

Mathias Schattleitner, Geschäftsführer im TVB Schladming-Dachstein, verwies auf die enormen Auswirkungen auch abseits des Skitourismus: “Die Ski-WM 2013 hat sich als echter Turbo für die Entwicklung unserer Region – insbesondere in Richtung Ganzjahrestourismus - erwiesen. Seit dem weltweit äußerst positiv wahrgenommenen Großereignis konnten wir die Nächtigungen auch in den Sommermonaten deutlich steigern - konkret um rund 666.000. Das zeigt, dass die WM weit über den Wintersport hinaus nachhaltige Impulse gesetzt hat. Mit mehr als 3,9 Millionen Nächtigungen pro Jahr und einem hohen Stellenwert auf internationalen Märkten zählen wir heute zu den fünf größten Tourismusdestinationen Österreichs.”

Tourismus sichert über 8.100 Arbeitsplätze

Die Zahl der Nächtigungen von in- und ausländischen Gästen pro Jahr sei seit der Ski-WM um rund 38 Prozent gestiegen. In Schladming-Dachstein bedeutet dies nicht nur für die Tourismusbranche einen wichtigen Impuls, es profitiere die gesamte Wirtschaft. Derzeit sichere der Tourismus über 8.100 Arbeitsplätze in der Region, davon 4.100 direkt in den Tourismusbetrieben inklusive Seilbahnen sowie 4.000 Arbeitsplätze in nachgelagerten Branchen wie Handel, Handwerk und Dienstleistungen.

Georg Bliem, Geschäftsführer der Planai-Hochwurzen-Bahnen: "Der Umsatz von damals rund 32 Millionen Euro hat sich auf mehr als 70 Millionen Euro mehr als verdoppelt." Die Ski-WM brachte nicht nur internationale Aufmerksamkeit, sondern legte den Grundstein für die Umsetzung zahlreicher Großprojekte, so Bliem. Dazu zählten etwa der ‚Energiekristall‘ am Dachstein, die neue Gondelbahn Rohrmoos I, das Wintersportzentrum WEST oder der Bikepark Schladming. Mit rund 120 Millionen Euro Investitionen seit 2015 werde die Modernisierung und Weiterentwicklung konsequent voran. "Zudem zählt die Planai mit rund 410 Mitarbeitern im Winter, davon 330 ganzjährig, zu den größten Arbeitgebern der Region”, sagt Bliem.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper