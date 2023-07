Ursprünglich hatte Stefan Eder einen Elektroinstallationsbetrieb. Doch den gab er 2008 zugunsten des Handels mit Solarspeichern auf. Heute beschäftigt SKE in der Firmenzentrale Steyregg 130 Mitarbeiter – ab 2025 sollen es 450 sein, dann am neuen Standort in St. Florian.