Sinkende Nachfrage: Die Zahl der Bio-Bauern ging 2023 zurück

Im vergangenen Jahr ging die Anzahl der Bio-Betriebe in Österreich um rund 933 auf 24.148 zurück. Die bewirtschaftete Fläche reduzierte sich um 10.000 auf 695.180 Hektar. Die Menge der frischen eingekauften Bio-Lebensmittel sank laut RollAMA-Haushaltspanel um 2,8 Prozent, hieß es am Donnerstag bei einer Pressekonferenz von AMA-Marketing und Bio Austria bei der Biofach-Messe in Nürnberg.

Die Obfrau des Branchenverbands Bio Austria, Barbara Riegler, forderte von Regierungsseite "ein politisches Signal", vor allem mit Verbesserungen für Öko-Bauern beim Agrarumweltprogramm ÖPUL und deutlich mehr Bio-Lebensmitteln in der öffentlichen Beschaffung.

In den kommenden Wochen kann das Landwirtschaftsministerium Änderungsvorschläge für das österreichische ÖPUL-Programm bei der EU-Kommission einreichen, die dann ab 2025 gelten. "Diese Chance muss man nutzen, dass man die Situation auf den Biohöfen verbessert", sagte Riegler bei der weltgrößten Bio-Messe in Nürnberg.

Der mengenmäßige Bio-Anteil bei frischen Lebensmitteln im österreichischen Lebensmittelhandel kletterte laut RollAMA-Haushaltspanel von 4,9 Prozent im Jahr 2003 auf 12,7 Prozent im Jahr 2022 und sank nun 2023 auf 12,3 Prozent. Laut Haushaltspanel (2800 Haushalte zeichnen ihre Einkäufe auf) stieg der Umsatz mit frischen Bio-Frischeprodukten im österreichischen Lebensmitteleinzelhandel im Vorjahr um 5,3 Prozent auf rund 873,6 Mio. Euro.

Das Umsatzplus ist auf Preiserhöhungen zurückzuführen, die eingekaufte Menge sank um 2,8 Prozent auf 205.222 Tonnen. Im Bio-Landbau verzichten die Bauern unter anderem auf leichtlösliche mineralische Düngemittel und auf chemisch-synthetische Spritzmittel. Außerdem muss es eine vielseitige Fruchtfolge im Ackerbau und eine artgerechte Tierhaltung mit Auslauf und Weidemöglichkeiten geben.

Österreich ist mit einem Biobauern-Anteil von 22,7 Prozent im Jahr 2023 und einem Öko-Flächenanteil in der Landwirtschaft von 27,1 Prozent mit Abstand Spitzenreiter in der Europäischen Union und weltweit auf Rang zwei hinter Liechtenstein.

