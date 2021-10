"Sind für sicheren Winter gerüstet"

"Die Wintersaison wird auf jeden Fall stattfinden", sagt Tourismusministerin Elisabeth Köstinger gestern bei einer Pressekonferenz mit Lisa Weddig, Chefin der Österreich Werbung. Mit strengen Regeln, einem breiten Testangebot und dem Grünen Pass sei man für den Winter gerüstet. Die Österreich Werbung will heuer zehn Millionen Euro für Werbung, in den sozialen Medien und für Veranstaltungen investieren – so viel wie noch nie. Zwei Millionen Euro fließen nach Deutschland.