Sind E-Fuels der Ausweg oder ein Irrweg?

Pilotanlage zur Produktion von synthetischem Treibstoff in Chile, wo klimaneutral mit Wind E-Fuel erzeugt wird

Besonders in Deutschland und Österreich wurde und wird das Aus für neue Verbrennermotoren in der EU ab 2035 emotional diskutiert. Die große Hintertür des Verbots sind die E-Fuels, synthetisch hergestellte Treibstoffe, die in den vorhandenen Motoren der Pkw, Lkw, Maschinen, Schiffe und Flugzeuge weiter verbrannt werden können. Wenn sie klimaneutral hergestellt werden, dürfen sie auch nach 2035 eingesetzt werden.