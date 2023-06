Signa verkauft Projekt für das höchste Holzhochhaus

So soll der 113 Meter hohe Turm am Wiener Handelskai aussehen.

Es handelt sich dabei um den "Donaumarina Tower" in Wien, den der Immobilienentwickler UBM um 24,5 Millionen Euro inklusive Grundstücksfinanzierung erworben hat. Der 113 Meter hohe Turm soll in Holz-Hybrid-Bauweise errichtet werden und "wäre nach heutigem Stand das höchste Holzhochhaus der Welt", gab UBM diese Woche bekannt. Der Turm soll am Wiener Handelskai zwischen ÖGB-Zentrale (links auf dem Bild) und Marina Tower (rechts auf dem Bild) gebaut werden. Baubeginn in zwei Jahren Umgeplant wird