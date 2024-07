Signa Prime Beteiligungen GmbH ist in Konkurs gegangen

In argen Turbulenzen: Signa

"Der Masseverwalter hat angezeigt, dass die Insolvenzmasse nicht ausreicht, um die Masseforderungen zu erfüllen," heißt es in einer Bekanntmachung vom 12. Juli. Die Signa Prime Beteiligungen GmbH hat den Sanierungsplanantrag überdies zurückgezogen.

Das Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung, das im Zuge der finanziellen Turbulenzen in der Signa-Gruppe am 24. Mai beantragt wurde, wurde dementsprechend in ein Konkursverfahren abgeändert. Die für den 30. September anberaumte Tagsatzung wurde abgesagt.

Die Signa Prime Beteiligungen GmbH wurde 2010 gegründet und war für das Halten von mittelbaren Beteiligungen an der SIGNA Prime Selection AG zuständig.

