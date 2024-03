Signa-Pleite: Wiener Luxus-Kaufhaus Lamarr wird verkauft

Rund um die Pleiten des schwer angeschlagenen Signa-Firmenkonglomerats von Rene Benko ist nun der Verkaufsprozess für den Rohbau des Kaufhauses "Lamarr" auf der Wiener Einkaufsmeile Mariahilfer Straße gestartet worden. Das teilte der dafür zuständige Insolvenzverwalter Clemens Richter am Mittwoch mit. Die Baustelle des Mehrzweckgebäudes steht seit mehreren Wochen - wie andere in Bau befindliche Signa-Projekte - still.

Lesen Sie hier: Signa-Lamarr-Pleite trifft Firmen in Oberösterreich

Die Lamarr-Baustelle ist erst zu 30 bis 40 Prozent fertiggestellt. "In der ersten Phase des Insolvenzverfahrens galt es die fortgesetzte Sicherung der Baustelle zu organisieren", so Richter. "Durch den nunmehr eingeleiteten strukturierten Verkaufsprozess soll der bestmögliche Erwerber gefunden und die seit Monaten bestehenden Unsicherheiten hinsichtlich der Zukunft des Projektes Lamarr geklärt werden."

Als Käuferin des eigenständigen Projekts käme der thailändische Projektpartner, die Central Group, in Frage. Das war zumindest vor dem nunmehrigen Start des Verkaufsprozesses von Beobachtern für möglich gehalten worden. Dass wichtige Immobilien der Signa Prime verkauft werden - etwa Park Hyatt, Goldenes Quartier und das Gebäude des Verfassungsgerichtshof in Wien sowie in Innsbruck das Kaufhaus Tyrol - war bereits im Februar bekannt gegeben worden.

Gläubiger ist auch die RLB Oberösterreich

Interesse am "Lamarr" hatte auch der Spar-Konzern gezeigt: "Um das Hedy Lamarr - also damals den Leiner in der Mariahilfer Straße - haben wir uns schon vor dem Verkauf an René Benko sehr bemüht, sind aber nicht zum Zug gekommen", sagte Spar-Vorstandschef Hans Reisch. "Das wäre nach wie vor ein Asset, an dem wir interessiert wären. Konkret ist aber nichts." Eine Sprecherin fügte noch hinzu: Der Standort ist interessant, aber es gibt dazu aktuell weder Ideen, noch Pläne noch Gespräche."

Die Verbindlichkeiten betragen 276,5 Millionen Euro - davon 260 Millionen bei Banken. Wie berichtet, sind auch die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, die Oberbank und die Hypo Oberösterreich Finanziers des Projekts. Führer des Bankenkonsortiums ist die Bank Austria. Als Pfandrechte eingetragen haben die Bank Austria 295 Millionen Euro und die RLB OÖ 95 Millionen Euro. 16,5 Millionen entfallen auf Lieferantenverbindlichkeiten. Knapp 80 Gläubiger sind betroffen.

Mehr zum Thema Signa: Hypo Vorarlberg droht hoher Ausfall

Das Prestige-Projekt an der prominenten Wiener Adresse wurde nach der Hollywood-Diva Hedy Lamarr, einer gebürtigen Österreicherin, benannt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper