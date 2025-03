Signa: Masseverwalter verkauft Chrysler Building

Das Chrysler Building in New York

Wobei aus dem Verkauf unterm Strich nur 5 Millionen Euro in die Kasse der maroden Signa Holding fließen. Aber auch bei der Abwicklung der Signa Holding verzeichnete Stapf Fortschritte.

Das könnte Sie auch interessieren: Richterin entschied: Benko bleibt weitere zwei Monate im Gefängnis

Über den Verkauf der Tochter Signa International Holding trennte sich die Signa indirekt von ihren Anteilen am Chrysler Building, die die Signa gemeinsam mit der RFR Holding gehalten hat. Die Käufer Aby Rosen und Michael Fuchs von der RFR Holding überwiesen unter Berücksichtigung aller Forderungen und bestehenden Verpfändungen 5 Millionen Euro. Wie hoch diese Forderungen waren, teilte Stapf nicht mit. Weiters zogen die Käufer Konkursforderungen von rund 50 Millionen Euro zurück, ergänzte der Masseverwalter am Montag.

Hohe Mieten

Das Chrysler Building galt als eines der "Filetstücke" der Signa. René Benko erwarb 2019 gemeinsam mit der US-Firma RFR das nach den Plänen von William Van Alen errichtete Gebäude um kolportierte 150 Millionen Dollar (144,08 Millionen Euro). Für Benko war dies auf den ersten Blick ein Schnäppchen: Denn das Investmentunternehmen Abu Dhabi Investment Council aus den Vereinigten Arabischen Emiraten hatte 2008 von der Immobilienfirma Tishman Speyer einen 90-prozentigen Anteil an dem Gebäude, das als Meisterwerk des Art Deco gilt, um 800 Millionen Dollar erworben.

Allerdings galt das Chrysler Building mit geschätzten Betriebskosten von 15 Millionen Dollar jährlich schon damals als renovierungsbedürftig. Und es steht auf fremdem Boden. Denn die Grundfläche gehört der Architekturschule Cooper Union. Und diese hat die Jahresmiete kurz vor dem Verkauf des Gebäudes von 7,8 Millionen auf 32,5 Millionen Dollar hinaufgesetzt. Ab 2028 werden 41 Millionen Dollar jährlich fällig, ab 2038 sollen es 55 Millionen Dollar sein.

Mindestens noch zwei Jahre für Abwicklung

Stapf hat auch nach dem Verkauf des Chrysler Building genug zu tun. Laut einem Gutachten von Deloitte Financial war die Signa Holding spätestens ab 30. November 2022 zahlungsunfähig - etwa für die Beurteilung von Anfechtungsansprüchen durchaus relevant. Bis Ende Februar wurden beim Insolvenzgericht 442 Forderungen in Höhe von insgesamt 7,712 Mrd. Euro angemeldet. Davon wurden bisher 2,163 Mrd. Euro anerkannt. Weiters wurden Anfechtungsansprüche von 300 Millionen Euro eingefordert. Und rund 3 Millionen Euro konnten im Vergleichsweg eingezogen werden, heißt es im vierten Bericht des Masseverwalters an die Gläubiger.

Die geordnete Abwicklung der übrigen Unternehmensbereiche werde noch mindestens zwei Jahre in Anspruch nehmen, so Stapf. So laufen noch die Verhandlungen über den Verkauf der Medienbeteiligungen. Schließlich hält die Signa Holding indirekt rund 25 Prozent an "Kronen Zeitung" und "Kurier".

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper