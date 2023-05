Signa-Immobilie geht an Stiftung aus Oberösterreich

Laut "Gewinn Online" hat Rene Benkos Signa das Haus Kärntner Straße 11 um 95 Millionen Euro verkauft, umgerechnet auf den Quadratmeterpreis soll der Preis für die Top-Adresse bei 31.000 Euro pro Quadratmeter liegen. Das sei einer der höchsten jemals in Wien erzielten Quadratmeterpreise. Prominenter Mieter in dem Eckhaus unweit des Stephansplatzes ist der US-Konzern Apple mit einem Apple Store.

Neuer Eigentümer ist die JR Investment GmbH. Dahinter steht die Privatstiftung des oberösterreichischen Industriellen Josef Rainer. Dieser hatte 2017 seinen Anteil am Technologieunternehmen B&R für kolportierte 900 Millionen Euro an ABB verkauft. In den letzten Jahren investierte er immer wieder in Immobilien in besonders guten Lagen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper