Signa: Hypo Vorarlberg droht hoher Ausfall

Die Vorarlberger Hypo Landesbank stuft Signa-Kredite in Höhe von 131 Millionen Euro als ausgefallen ein. Das geht aus Unterlagen, die von der Finanzmarktaufsicht (FMA) an den Cofag-Untersuchungsausschuss geliefert wurden, hervor, wie "Vorarlberger Nachrichten", ORF und "Standard" berichteten.

Die Aufsichtsbehörden sollen in den vergangenen Jahren mehrfach Kritik an den "lockeren Kreditvergaben" der Hypo Vorarlberg in Sachen Signa geübt haben. Die FMA soll sich Ende November 2023 - also einen Tag nach dem Insolvenzantrag der Signa Holding - an die Hypo Vorarlberg gewandt haben, um zu erfahren, wie sehr die Landesbank von möglichen Kreditausfällen in der Signa-Gruppe betroffen ist. In einem Antwortschreiben soll die Bank Anfang Dezember klargestellt haben, dass sie zumindest 131,2 Millionen Euro an Signa-Krediten als "ausgefallen" einstuft.

Betroffen seien etwa Kredite, die für das Luxuskaufhausprojekt Lamarr in der Wiener Mariahilfer Straße und das Chalet N in Lech vergeben wurden. Dazu komme ein Blankokredit in Höhe von rund 47 Millionen Euro an die Familie-Benko-Privatstiftung, der offenbar ohne Sicherheiten in Form von Pfandrechten vergeben wurde.

Aufsicht warnte schon 2022

Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) soll bereits Mitte 2022 eine Vor-Ort-Prüfung bei der Bank durchgeführt und vor finanziellen Schwierigkeiten bei der Immobilienholding der Signa gewarnt haben. Von den Aufsichtsbehörden soll unter anderem kritisiert worden sein, dass das Risiko aus Immobilienfinanzierungen nicht angemessen adressiert wurde.

Im Vergleich mit anderen Banken ist das Engagement der Hypo Vorarlberg bei Signa relativ groß, gefährdet dürfte die Bank aber nicht sein. Mehrheitseigentümer der Hypo Vorarlberg ist mit knapp 77 Prozent das Land Vorarlberg. Von der Bank gibt es mit Verweis auf das Bankgeheimnis keine Stellungnahme.

Wie berichtet, sind auch oberösterreichische Banken bei Signa engagiert, vor allem beim Projekt Lamarr. Sie dürften aber alle relativ gut besichert sein, wobei die Werthaltigkeit von Besicherungen natürlich von Marktpreisen abhängt.

Das Obligo der RLB liegt im guten mittleren zweistelligen Millionenbereich, als Pfandrecht hat sie 95 Millionen Euro eingetragen. Bei der Oberbank sind es 48 Millionen Euro, bei der Hypo Oberösterreich ist es ein niedriger zweistelliger Millionenbetrag, bei der Raiffeisenbank Wels sind es elf Millionen Euro.

