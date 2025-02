Signa: Hausarrest für Benkos "rechte Hand" in Italien aufgehoben

Der Bozner Steuerberater und Vertraute des Signa-Gründers René Benko, Heinz Peter Hager, ist aus dem Hausarrest entlassen worden. Dies wurde am Dienstag von einem Richter in Trient beschlossen, wie Medien berichteten. Auch für weitere fünf Verdächtige in den Ermittlungen zu Benkos Geschäften in Italien, die ebenfalls seit Dezember unter Hausarrest standen, gehört dieser fortan der Vergangenheit an.

Die Entlassung aus dem Hausarrest war von der Staatsanwaltschaft Trient offenbar deshalb beantragt worden, da sich die Ermittlungen länger hinausziehen könnten. Bei den weiteren Verdächtigen handelte es sich um zwei Südtiroler Architekten, eine Beamtin der Landeshauptstadt Bozen, einen Unternehmer aus Rovereto sowie den ehemaligen Bürgermeister der Trentiner Gemeinde Dro und Ex-Senator, Vittorio Fravezzi.

Die Staatsanwaltschaft Trient verdächtigte Benko, "Anführer einer mafiaartigen kriminellen Vereinigung" zu sein, die mit dem Ziel gegründet wurde, Konzessionen und Genehmigungen zu erlangen, um daraus ungerechtfertigte Gewinne zu erzielen, wie aus den Ermittlungsakten hervorging. Der Tiroler Investor habe an der Spitze dieser kriminellen Vereinigung mithilfe des Bozner Steuerberaters Hager und des erwähnten Unternehmers gehandelt, hieß es seitens der italienischen Justizbehörden. Die Ermittlungen liefen seit Dezember gegen insgesamt 77 Personen.

