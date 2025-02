Signa-Gruppe: Schon 59 Insolvenzen in Österreich

Spätestens am Freitag wird wieder eine Haftprüfung über Rene Benko stattfinden. Der Signa-Gründer sitzt seit vier Wochen in Untersuchungshaft in Wien. Davon abgesehen listet der Gläubigerschutzverband Creditreform auf, wie viele Insolvenzen der Zusammenbruch der Immobiliengruppe bisher in Österreich gebracht hat. Es sind 57 Verfahren am Handelsgericht Wien und zwei am Landesgericht Innsbruck. Zehn Richterinnen und Richter sind dafür eingeteilt. Es gibt zahlreiche Insolvenzverwalter. Mit 20