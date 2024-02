Signa-Gruppe: Luxusimmobilien im Abverkauf

Auch für das Goldene Quartier in Wien wird ein Käufer gesucht.

Immobilien in Wien und Innsbruck werden veräußert, dazu zählen das Park Hyatt, das Goldene Quartier und das Gebäude des Verfassungsgerichtshofs in Wien sowie das Kaufhaus Tyrol in Innsbruck.

Die Objekte gehören zur Signa Prime Assets GmbH, einer Tochter der Signa Prime Selection, die jeweils einen dominierenden Anteil an den Gebäuden hält. Da die Immobilien in der GmbH gebündelt sind, stehen die Objekte nur im Paket zum Verkauf – ein potenzieller Käufer würde also die Gesellschaft und damit alle Gebäude inklusive bestehender Vermögenswerte und Schulden übernehmen.

Gläubigerschützer sehen in den geplanten Verkäufen ein wichtiges "Puzzlestück" für eine geordnete Abwicklung der Signa Prime Selection. Offen ist nach wie vor, wie es mit dem geplanten Einkaufszentrum "Lamarr" in Wien weitergeht.

